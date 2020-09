Inter, arriva Vidal: lunedì visite mediche e firma 

INTER

Antonio Conte può esultare, la telenovela Arturo Vidal è davvero alle battute finali. Dopo settimane di annunci e smentite, l'incastro che permette all'Inter di acquistare il cileno dal Barcellona è completato: Godin finirà al Cagliari, il centrocampista è atteso a Milano in serata mentre domani effettuerà le visite mediche prima della firma sul nuovo biennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Ai catalani un milione di euro più bonus.

L'accordo con Godin, rescissione consensuale con buonuscita, alleggerisce il club di uno slot a livello di ingaggi e così è arrivato il via libera di Suning per l'acquisto di Vidal, pedina che Conte inseguiva in nerazzurro dall'anno scorso. Ieri accelerata col Barcellona, che chiedeva un indennizzo maggiore rispetto ai 500.000 euro offerti dall'Inter, alla fine si è trovata la quadra a metà strada.

Nel frattempo il cileno si era allenato in parte all'insegna in solitaria lontano dalla Ciutad Deportiva con il suo preparatore atletico e in parte nel centro sportivo del Barcellona insieme ai compagni di squadra: molto probabile la sua titolarità sin dalla partita contro la Fiorentina di sabato prossimo.

Vidal ha già"prenotato la maglia 22 che indossava a Barcellona ma spera sempre di riprendere la "sua" numero 8, in caso di uscita di Vecino.