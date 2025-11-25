Bayern Monaco, anche il Psg sulle tracce di Upamecano

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Paris Saint-Germain si sarebbe unito al Real Madrid nella corsa per Dayot Upamecano. Il difensore del Bayern Monaco terminerà il suo contratto a giugno 2026 e, sebbene i bavaresi stiano cercando di convincerlo con un prolungamento fino al 2030, la trattativa sembra ancora congelata. Sul francese ci sarebbero dunque diversi top club disposti a ingaggiarlo a parametro zero, ma bisognerà comunque vedere quanti di loro potranno assecondare anche le sue richieste economiche.