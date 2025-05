C'è l'accordo verbale per il trasferimento di Luis Henrique all'Inter. Il Marsiglia ha detto sì alla proposta nerazzurra, che ha messo sul piatto 23 milioni di euro più 2 di bonus. Mancano solo gli ultimi dettagli. Per l'attaccante contratto di cinque anni: sarà a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale per Club.