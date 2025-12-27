Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Insigne a Roma: aspetta la chiamata della Lazio

27 Dic 2025 - 14:02
© Getty Images

© Getty Images

Quello tra Lorenzo Insigne e la Lazio è un flirt che va avanti ormai da mesi. L'esterno italiano sta spingendo da settimane perché il matrimonio con i biancocelesti possa andare in porto. Sarri però avrebbe altre priorità: una mezz'ala. L'ex Napoli potrebbe essere l'occasione low cost per trovare una valida alternativa a Zaccagni, per ora senza un vero alter ego in squadra. Sarri è il suo primo sponsor, ma per tesserare Insigne la Lazio dovrebbe ritagliargli un posto tra gli over22, al momento al completo. 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:02
Insigne a Roma: aspetta la chiamata della Lazio
13:31
L'agente di Xavi Simons e le voci sull'Inter: "Lusingati. Magari un giorno..."
12:48
Juve, sfida all'Inter per Norton-Cuffy
11:01
Napoli, effetto Supercoppa: De Laurentiis pressa Conte per il rinnovo al 2029
10:00
Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic: l'Inter riflette sulla recompra