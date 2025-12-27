Insigne a Roma: aspetta la chiamata della Lazio

Quello tra Lorenzo Insigne e la Lazio è un flirt che va avanti ormai da mesi. L'esterno italiano sta spingendo da settimane perché il matrimonio con i biancocelesti possa andare in porto. Sarri però avrebbe altre priorità: una mezz'ala. L'ex Napoli potrebbe essere l'occasione low cost per trovare una valida alternativa a Zaccagni, per ora senza un vero alter ego in squadra. Sarri è il suo primo sponsor, ma per tesserare Insigne la Lazio dovrebbe ritagliargli un posto tra gli over22, al momento al completo.