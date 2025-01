Infortuni, recuperi, lacune e un calendario da brividi: l'Inter deve fare mercato oggi, non domani

Mkhitaryan è tornato in gruppo ieri, contro l'Empoli ci sarà. Frattesi, al netto delle voci di mercato e di evoluzioni che ancora paiono fumose, è alle prese con un affaticamento muscolare che lo sta frenando: dovrebbe comunque continuare a stringere i denti e mettersi a disposizione di Inzaghi. Ovviamente, sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico, non è al cento per cento. Ma tant'è, di necessità virtù. Calhanoglu invece è fuori causa almeno sino al match contro il Lecce: sì, dovrebbe/potrebbe anticipare i tempi di recupero, inizialmente proiettati sul Monaco o addirittura sul derby di inizio febbraio, ma il condizionale resta comunque d'obbligo. Sin qui la situazione dell'Inter a centrocampo, capitolo infortuni si intende. In attacco, invece, resta da valutare Correa: tra oggi e domani l'argentino punta a rientrare in gruppo. Detto questo, al di là della situazione in infermeria, dietro Lautaro e Thuram c'è pressoché il vuoto. A gennaio inoltrato, giunti a metà stagione, la cosa è ormai evidente. Viene poi la difesa, dove manca ancora Bisseck che ne avrà almeno sino a fine mese. L'interrogativo riguarda però ancora Acerbi: dopo la convocazione contro il Bologna, ieri il centrale nerazzurro ha svolto un lavoro personalizzato. Nessuna ricaduta ma la necessità di allenarsi per ritrovare una condizione che lui per primo non avverte ottimale. Per capire se ci sarà domenica sera occorre attendere la seduta di oggi, al più tardi domani, ovvio però che ci sia se non allarme almeno preoccupazione: a due mesi dall'infortunio subito a Verona, non ci sono ancora certezze sulle sue condizioni fisiche.