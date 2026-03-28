Infinito Roy Hodgson, torna in panchina a 78 anni: dove allenerà

L'infinito Roy Hodgson torna ufficialmente in panchina a 78 anni per guidare il Bristol City come tecnico ad interim, accettando la sfida di risollevare il club dopo l'esonero di Gerhard Struber a sole sette giornate dal termine della Championship. L'ex allenatore di Inter e Liverpool, reduce dall'avventura al Crystal Palace, torna laddove tutto ebbe inizio nel 1982 per spezzare una serie negativa di sei gare senza successi, forte di un vantaggio di dodici punti sulla zona retrocessione che mette al sicuro la categoria ma non l'orgoglio di una piazza ferita dall'eliminazione in FA Cup. La proprietà punta tutto sul carisma dell'uomo che portò i nerazzurri in finale di Coppa UEFA nel '97, poiché, come confermato dall'AD Charlie Boss, "la nomina di Roy va oltre i risultati delle prossime sette partite e ci aiuterà a definire gli standard e i valori del club necessari per il futuro".