Incontro tra Pescara e Baldini, c'è ottimismo sulla permanenza

Tra oggi e domani arriverà la risposta di Silvio Baldini al Pescara. Nel pomeriggio di ieri, nel corso del faccia a faccia tra il grande protagonista della promozione in B del Pescara e lo stato maggiore biancazzurro, durato circa quattro ore, sono state gettate di fatto le basi per far proseguire il matrimonio. L'incontro tra il presidente Daniele Sebastiani, il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia e il tecnico Silvio Baldini si è tenuto nella residenza del 67enne allenatore a Carrara. Il tecnico si è preso qualche ora per decidere, ma l'incontro di oggi è stato positivo e filtra ottimismo fra le parti.