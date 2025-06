Jack Grealish ha più di un piede fuori dal Machester City. La partenza dell'inglese, escluso dalla lista dei Citizens per il Mondiale per Club, è stata confermata anche da Guadiola: "Jack è un giocatore fantastico, merita di giocare di più. Nelle ultime due stagioni non lo ha fatto molto, ma ora deve tornare in campo con continuità: deve avere le farfalle nello stomaco pensando di poter giocare ogni tre giorni e poter mostrare di nuovo tutte le sue qualità".