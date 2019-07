In Argentina: "De Rossi verso il Boca Juniors"

16/07/2019

Daniele De Rossi avrebbe fatto la sua scelta. Come riferisce il portale argentino Doble Amarilla, l'ex Roma ha accettato la proposta del Boca Juniors . Sarebbe stata determinante la 'corte' di Nicolas Burdisso , compagno di De Rossi in giallorosso dal 2009 al 2014, e ora direttore sportivo degli Xeneizes. Tra venerdì e domenica il 35enne potrebbe sbarcare a Buenos Aires (senza la famiglia) per unirsi alla formazione allenata da Gustavo Alfaro : dovrebbe firmare un contratto di 8 mesi fino al termine del campionato in Argentina (il 1° marzo) con ingaggio da 500.000 euro.

Il Boca Juniors era una delle opzioni sul tavolo insieme alla Fiorentina (De Rossi sembrava vicinissimo ai Viola prima della marcia indietro), alla MLS e alritiro dal calcio giocato per unirsi allo staff di Mancini in Nazionale. La scelta invece sembra ricaduta sui gialloblù per i quali il 35enne nutre una grande passione. Non lo hai mai nascosto, basta rileggere le dichirazioni rilasciate alla rivista Undici nell'aprile del 2017: "Avrei desiderato giocare al Boca, a 20, 30 o 35 anni. E' uno dei miei desideri e lo è sempre stato. Mi piacerebbe essere in campo in un match contro il River alla Bombonera. Quando vedo quello stadio, mi leva la vita".