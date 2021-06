Il Tottenham (forse) ha finalmente trovato il nuovo allenatore: Nuno Espirito Santo

La prima mission affidata a Fabio Paratici da dirigente del Tottenham si è finora rivelata più dura del previsto: trovare un nuovo allenatore. Conte non credeva nel progetto, Fonseca è stato bloccato da problemi fiscali e Gattuso dall'ottusità dei social. Il nome su cui ora gli Spurs stanno concentrando tutte le loro attenzioni è quello del portoghese Nuno Espirito Santo, ex guida tecnica del Wolverhampton a cui ha già detto addio alla fine di quattro buone stagioni in Inghilterra.