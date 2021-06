Il sogno folle di Laporta: rilanciare il Barça con la coppia Messi-Ronaldo!

DALLA SPAGNA

Il presidente catalano avrebbe confidato ai collaboratori più stretti il suo vero obiettivo di mercato

Che Joan Laporta sia uno che pensa in grande è abbastanza evidente. Ma l'ultima folle idea che ha confidato ai suoi più stretti collaboratori, secondo quanto riporta As, va oltre qualsiasi aspettativa. Il presidente del Barcellona è convinto che Leo Messi resterà dov'è e vorrebbe tanto regalargli, come partner d'attacco, il giocatore che ha diviso con lui la palma di migliore del mondo per più di dieci anni: Cristiano Ronaldo.

Lo stesso media spagnolo specifica, qualora ce ne fosse bisogno, che si tratta di una suggestione della mente del presidente, un po' come quando ci si riunisce per l'asta del fantacalcio. Con i collaboratori, in ogni caso, si è spinto anche a buttare giù i nomi che potrebbe girare alla Juventus (Griezmann, Sergi Roberto, Coutinho...), senza però parlare del salario di CR7, quello che, vista la situazione economica del Barça e di tutti i club mondiali, sarebbe il vero nodo difficilmente superabile dell'intera operazione.