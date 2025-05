Il Sassuolo cerca un bomber per la A: nel mirino il vice pichichi della Liga2

Il Sassuolo dopo un solo anno di Serie B ha riconquistato il massimo campionato. Ora i neroverdi non hanno intenzione di abbandonare la A. E così Giovanni Carnevali si sta già muovendo nella costruzione della rosa per la prossima stagione: il primo obiettivo inseguito dagli emiliani è Joaquin Panichelli, vice capocannoniere in Liga2 quest'anno con il Mirandes. L'argentino scuola River, che è di proprietà dell'Alaves, quest'anno ha segnato 20 gol nella seconda divisione spagnola.