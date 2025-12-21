Il Santos vuole tenere Neymar ma c'è l'insidia Flamengo

Risolta la pratica salvezza e quella medica, resta il nodo più spinoso: il futuro. Il contratto di Neymar scade a fine dicembre e, sebbene il presidente Teixeira consideri il rinnovo fino ai Mondiali del 2026 una "priorità assoluta", il giocatore ha preso tempo. "Ho bisogno di riposarmi, staccare la spina e poi decidere", ha dichiarato, pur ribadendo che il Santos resta la sua prima scelta. Tuttavia, all'orizzonte si addensano nubi minacciose per i tifosi bianconeri: il Flamengo, fresco vincitore del campionato brasiliano, sta corteggiando insistentemente l'ex stella di Barcellona e PSG, pronto a offrirgli un palcoscenico vincente per gli ultimi anni di carriera.