Il Santos vuole tenere Neymar ma c'è l'insidia Flamengo

21 Dic 2025 - 15:23

Neymar ha trascinato il Santos alla salvezza quasi da solo, evitando una drammatica retrocessione grazie a un finale di stagione da fuoriclasse assoluto: 5 gol e un assist nelle ultime quattro partite decisive. Un'impresa resa ancora più epica dalle condizioni fisiche del numero 10, che ha stretto i denti scendendo in campo nonostante un serio infortunio al ginocchio che gli causava dolore costante. Ora che il Peixe è salvo, il conto è arrivato: al rientro dalle vacanze negli Stati Uniti, O Ney dovrà sottoporsi a un intervento di artroscopia.

Risolta la pratica salvezza e quella medica, resta il nodo più spinoso: il futuro. Il contratto di Neymar scade a fine dicembre e, sebbene il presidente Teixeira consideri il rinnovo fino ai Mondiali del 2026 una "priorità assoluta", il giocatore ha preso tempo. "Ho bisogno di riposarmi, staccare la spina e poi decidere", ha dichiarato, pur ribadendo che il Santos resta la sua prima scelta. Tuttavia, all'orizzonte si addensano nubi minacciose per i tifosi bianconeri: il Flamengo, fresco vincitore del campionato brasiliano, sta corteggiando insistentemente l'ex stella di Barcellona e PSG, pronto a offrirgli un palcoscenico vincente per gli ultimi anni di carriera.

