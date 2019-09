In un'intervista rilasciata a beIn Sports, Arsene Wenger rivela il suo più grosso rimpianto in carriera. "Nella vita dobbiamo vivere con rimpianti, con fallimenti e uno di questi sarà per Messi - ha spiegato l'allenatore francese -. Quando abbiamo preso Cesc Fabregas nel 2003, abbiamo parlato anche con Leo Messi. A quel tempo, quando eravamo al livello del Barcellona, potevamo costruire forti squadre giovanili con buoni giocatori. Con Messi, Piqué e Fabregas avremmo potuto formare una grande squadra. Piqué e Fàbregas sono venuti in Inghilterra, ma Messi è rimasto in Spagna. È vero che eravamo interessati a lui, ma per loro era un giocatore intoccabile".