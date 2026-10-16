Lecce, oltre 250mila euro di multa all'ex Banda

Lameck Banda, già calciatore del Lecce, al centro di una controversia legale con il club salentino, è stato sanzionato con una multa di 256.250 euro dal collegio arbitrale. Il lodo, emesso nella giornata odierna, ha accolto le domande della società giallorossa sulla durata del contratto (in scadenza a giugno 2027) e sul mancato rientro del calciatore (previsto per l'1 luglio scorso). A renderlo noto, l'ufficio stampa del club giallorosso. La decisione presa oggi chiude la procedura arbitrale prevista dall'accordo collettivo tra Figc, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori. Resta ancora pendente il procedimento davanti agli organi di giustizia Fifa, che coinvolge anche l'Al-Swehly Sports Club, formazione in cui milita attualmente Banda, e lo stesso calciatore zambiano, finalizzato ad ottenere il risarcimento danni derivanti dal recesso senza giusta causa.