Milan al lavoro per il rinnovo di contratto di Cisse

16 Ott 2026 - 16:52
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Il Milan si è già attivato per blindare Alphadjo Cisse con un nuovo rinnovo contrattuale, programmando un summit decisivo con il suo entourage previsto per la prossima settimana con l'obiettivo di raggiungere la firma entro la fine del 2026. L'operazione mira ad adeguare l'ingaggio del diciannovenne - attualmente legato ai rossoneri fino al 2030 a circa 800mila euro a stagione - dopo l'ottimo impatto mostrato con i gol segnati contro Torino, Juventus e Salisburgo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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