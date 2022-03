Il Psg vuole ripartire da Conte: primi contatti con il tecnico

DA PARIGI

L'allenatore italiano può liberarsi dal Tottenham a fine stagione grazie a una clausola

Paris Saint Germain e Antonio Conte, un matrimonio che potrebbe celebrarsi in estate e le premesse sono ottime. I parigini vogliono ripartire dopo l'ennesimo flop in Champions League, mentre il tecnico italiano vuole una squadra subito competitiva in grado di poter vincere. Così l'ex Juve e Inter potrebbe liberarsi dal Tottenham in estate, grazie a una clausola, per poter approdare sotto la Tour Eiffel con tanti campioni. Getty Images

A Parigi parlano già dei primi contatti avviati tra le parti, un sondaggio che nei prossimi giorni potrebbe diventare sempre più approfondito. Dalla parte di Conte, infatti, c'è tutta la disponibilità ad ascoltare il progetto e a fare i bagagli per lasciare Londra. Sull'argomento è intervenuto anche Fabio Paratici, direttore sportivo degli Spurs e grande amico del tecnico: "Conte al Psg? È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un’altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham, essendo arrivato qui da pochi mesi ed è desideroso di aprire un ciclo importante e vincente. Poi, per il resto non so dire nulla".