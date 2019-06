IL PSG OFFRE AREOLA E SOLDI PER DONNARUMMA

26/06/2019

E' arrivata l'attesa offerta ufficiale del Psg per Gigio Donnarumma. Con la regia di Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori, i parigini hanno messo sul piatto della trattativa Areola e un indennizzo economico, da definire, a favore dei rossoneri. Il Milan valuta Donnarumma almeno 50-55 milioni, il Psg ne vuole una trentina per Areola. La trattativa è partita e potrebbe concludersi in fretta.