Il Psg le prova tutte: Neymar e Di Maria, telefono bollente con Leo

L'ASSALTO

E' un obiettivo nemmeno troppo velato degli emiri che guidano il Paris Saint Germain. Portare Messi a Parigi significherebbe mettere al centro del mondo il loro progetto, oltre che poter dare finalmente l'assalto a quella coppa sfuggita solo pochi giorni fa. In più, il pensiero di un tridente con Leo affiancato a Mbappé e Neymar, sarebbe il sogno di ogni amante del calcio. C'è però da battere una concorrenza che sembra in netto vantaggio: quella degli emiri che stanno a Manchester.

Ecco perché il Psg le prova tutte. Specialmente due amici di Messi, Neymar e Di Maria, che hanno un rapporto privilegiato con il numero 10 più famoso del mondo. La partenza del brasiliano da Barcellona è stato il primo scricchiolio del rapporto tra Leo e i blaugrana. La loro amicizia è però proseguita con telefonate e messaggi. Con Di Maria, poi, il rapporto si è consolidato in Nazionale, visto che i due si sono sempre intesi in campo e fuori. Ecco il motivo per cui i due giocatori del Psg stanno martellando Messi di chiamate per convincerlo a trasferirsi a Parigi.

Sul fronte societario, invece, si sta muovendo direttamente il direttore sportivo Leonardo che, secondo quanto riporta "Le Parisien", ha contattato l'entourage del campione argentino. In questo momento il City sembra comunque in pole position ma a Parigi le vogliono davvero provare tutte per rendere il brand Psg il più importante del calcio mondiale.