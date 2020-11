Il Psg ci prova anche con Sergio Ramos: offerta da 20 milioni per tre anni

MERCATO

Il contratto di Sergio Ramos scade il prossimo 30 giugno. Il Real Madrid è disposto a rinnovarlo per un solo anno più un altro legato a una serie di variabili che potrebbero farlo saltare in caso di infortuni di un certo livello. Il capitano, e bandiera, del club ha fatto però sapere che, pur avendo l'intenzione di ritirarsi con la camiseta blanca addosso, ritiene di meritare almeno 2 anni normali di prolungamento.

Al Real non sembrano così convinti, vista l'età del giocatore (34 anni) che dal primo gennaio del 2021, in ogni caso, può scegliersi la destinazione che vuole. Secondo quanto riporta "As" il Psg è pronto all'assalto con una super offerta: un contratto per tre stagioni a 20 netti milioni netti all'anno. Cifra che nessun'altra squadra interessata a Sergio Ramos, Juventus compresa, potrebbe anche solo pensare di pareggiare. E anche se tutti i tifosi del Real non possono immaginare una squadra futura senza di lui, la dirigenza si è comunque mossa da tempo per Alaba del Bayern Monaco, un altro difensore cercato dai più grandi club europei.