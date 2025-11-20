Il presidente del Bayern: "Ottimista per il rinnovo di Upamecano"

Dayot Upamecano è uno dei potenziali svincolati di lusso in vista del 2026. In questi mesi si è parlato moltissimo di tanti club interessati al centrale francese, ma nelle ultime settimane sia dalle parole del calciatore che da quelle del board del Bayern Monaco sembra aumentare la fiducia per il rinnovo di contratto. E in questo senso vanno interpretate le parole di Herbert Hainer, presidente dei bavaresi: "Sono ottimista che si possa raggiungere un'intesa per il rinnovo di Upamecano. L'ho sentito dire che è estremamente felice al Bayern, che si sente a suo agio sia con la squadra che con l'allenatore", ha detto a Sky Sport De