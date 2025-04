Secondo CNN e BeIn Sports, il Portogallo sta già pensando all'erede di Roberto Martinez: per i Mondiali 2026 vorrebbe José Mourinho come ct. La decisione verrà presa a seconda di come andranno le Finali di Nations League, ma la federcalcio portoghese sarebbe anche pronta a pagare la clausola al Fenerbahce per liberare Mou.