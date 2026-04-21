Il Pisa cambia ds: Vaira saluta, manca solo l'annuncio

21 Apr 2026 - 13:58

Il Pisa cambia. Non allenatore, ma direttore sportivo. Lo ha deciso Alexander Knaster, il socio di maggioranza del club. La scelta di congedare Davide Vaira,
malgrado il contratto fino al 30 giugno 2028, nasce dalle differenti vedute su Oscar Hiljemark, il tecnico scelto soprattutto dal proprietario statunitense dopo l’esonero di Alberto Gilardino e dopo non aver voluto concludere l’accordo con Marco Giampaolo e Aurelio Andreazzoli. La sempre più vicina retrocessione e le difficoltà nell’inserimento dei nuovi acquisti hanno completato il quadro. Vaira, con una soluzione interna, avrebbe voluto sostituire Hiliemark già dopo la sconfitta di Como per dare una nuova scossa alla squadra e cercare un dignitoso finale di stagione. La questione è riemersa dopo i ko con Torino, Roma e Genoa, ma Knaster si è sempre opposto, arrivando alla scelta, imposta anche alla famiglia Corrado, di sostituire Vaira, protagonista negli ultimi 4 anni di 2 promozioni, con il Modena dalla C alla B e appunto con il Pisa dalla B alla A. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio del nuovo ds che affiancherà l’amministratore delegato e dg Giovanni Corrado.

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