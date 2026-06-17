Il Pisa aspetta Bianco, fumata grigia dal Monza

17 Giu 2026 - 18:18
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Fumata ancora grigia per l'allenatore del Monza dopo la decisione di Paolo Bianco di non voler proseguire con il club biancorosso nonostante la promozione in serie A. Una decisione 'a sorpresa' anche se - secondo alcune fonti - sarebbe stata proprio la dirigenza del Monza a sollecitare il tecnico a prendersi qualche giorno di riflessione durante i quali i contatti fra le due parti si sarebbero rarefatti. Bianco ha un contratto di due anni e non intende presentare le proprie dimissioni come vorrebbe l'ad del Monza Mauro Baldissoni. Nonostante la situazione di stallo la scelta del nuovo tecnico sarebbe ricaduta su Ivan Juric, considerato il profilo migliore per il Monza neopromosso. Nel frattempo il Pisa appena retrocesso aspetta Bianco e la soluzione del caso che potrebbe arrivare nelle prossime ore. 

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