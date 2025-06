Il Parma, in attesa di scoprire se sarà ancora Christian Chivu l'allenatore per la prossima stagione, ha piazzato il primo colpo: si tratta di Christian Ordonez, classe 2004 del Velez. Il centrocampista argentino arriverà per 8 milioni di euro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la società aveva già bloccato il calciatore a gennaio, legando l'acquisto a giugno alla permanenza in Serie A