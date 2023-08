Il papà di Samardzic: "Soldi? No, l'Inter voleva fare l'affare solo con la Pimenta"

L'INTERVISTA

"Non c'era e non c'è alcuna altra squadra, i nerazzurri hanno fatto un errore"

© Getty Images In una intervista concessa a SportItalia il padre di Lazar Samardzic ha dato la sua versione in merito alla trattativa sfumata per il passaggio del figlio dall'Udinese all'Inter. Una versione, per forza di cose di parte, che esclude responsabilità da parte del calciatore ("lui voleva l'Inter) e mette nel mirino il comportamento del club nerazzurro: “L'Inter ha fatto un errore" ha detto Mladen Samardzic. "Ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l'affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. Ha trattato con Rafaela Pimenta, ma io l'ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter e abbiamo visto che c'era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto: ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l'operazione così, senza di lei, sostenevano che l'agente di Lazar fosse lei”.

Secondo la versione dell'entourage del calciatore serbo, i soldi non c'entrano. Così come non c'era e non c'è mai stato l'inserimento di un'altra squadra: "Non abbiamo mai parlato di soldi con l'Inter" ha proseguito Mladen Samardzic. "Non abbiamo mai contrattato su nulla, non abbiamo avuto l'opportunità perché nel momento in cui ho spiegato che la Pimenta non era l'agente, automaticamente per l'Inter era già tutto chiuso e non erano più interessati, il perché non si sa perché. Noi non abbiamo nulla di cui pentirci, perché non avrei potuto fare nient'altro, visto che l'Inter non voleva parlare con noi. La stessa cosa l'ho detta a Mr. Pozzo, a Udine, che ha capito la situazione. Non abbiamo nessuna altra squadra. Non abbiamo fretta per il futuro: Lazar ha solo 21 anni, c'è così tanto tempo...".