Il papà di Oristanio strizza l'occhio al Napoli: "Se Conte chiamasse..."

Il Venezia si trova in una posizione di classifica complessa e in queste ultime 10 partite dovrà lottare per evitare la retrocessione. Una delle note più positive della stagione è sicuramente rappresentata da Gaetano Oristanio. Scuola Inter, il ragazzo nel corso dell'anno ha mostrato le sue qualità, tanto da venire accostato a diversi club. Oggi suo padre, intervistato da Radio Kiss Kiss in vista dello scontro di domenica tra Venezia e Napoli, ha fatto capire un ipotetico approdo al Maradona sarebbe molto apprezzato: "Se lo chiamasse Conte, verrebbe a piedi. Il Napoli è una squadra fortissima, sarebbe un onore clamoroso”.