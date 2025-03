"Se chiedete a Nico Paz cosa vorrebbe fare, la sua volontà sarebbe senza dubbio di restare un altro anno a Como. Si trova benissimo, è felice e con Fabregas è come fare un master universitario. Gli piace tutto e anch'io sarei d'accordo. Poi ci sono in ballo interessi superiori, ma un altro anno a Como sarebbe ok". Così il papà del fantasista argentino cresciuto nel Real Madrid che ha aggiunto: "Con l'Inter nessuna trattativa, con Javier Zanetti siamo solo molto amici".