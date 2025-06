In un'intervista rilasciata a Teve1, emittente tv kossovara, Ragip Xhaka, papà di Granit, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha confermato l'interesse del Milan per il figlio: "Il Milan vuole Xhaka. Non parlerò delle condizioni dell'affare, i club devono trovare un accordo tra di loro. Tare? Lo apprezzo molto".