Daniele De Rossi potrebbe ripartire dalla Serie B. Dopo un anno di pausa, l'ex allenatore della Roma potrebbe tornare su una panchina. Va, infatti, registrato il forte interesse da parte della Sampdoria, reduce dal playout vinto contro la Salernitana che ha certificato la permanenza in B. In caso di addio di Evani, che nei prossimi giorni incontrerà Manfredi per discutere del proprio futuro, ecco che De Rossi sarebbe in pole per subentrare.