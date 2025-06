Simon Rolfes, Sporting Manager Director del Bayer Leverkusen, ha parlato in esclusiva a Kicker, dove ha chiuso qualsiasi possibilità al trasferimento di Xhaka al Milan: "Non c'è stata e non c'è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi".