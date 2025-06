Samuele Ricci sempre più vicino al Milan. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati dei contatti tra i rossoneri e il Torino per cercare di arrivare a un'intesa definitiva per il trasferimento del centrocampista classe 2001 alla coorte di Allegri. La trattativa sembra essere in fase avanzata e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità.