Ti ricordi Kucka? L'ex Milan ancora in campo: giocherà in terza serie slovacca

Jurai Kucka torna in campo. A 38 anni e dopo un grave infortunio al legamento crociato e al menisco, l'ex centrocampista di Genoa e Milan ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo ma di continuare a giocare. Infatti, ha da poco firmato con il Banik Prievidza, club della sua infanzia che milita nella terza divisione slovacca. "Jurai è un esempio per tutti. Dimostra che le radici non si dimenticano mai", ha dichiarato David Hancko, ex difensore della Fiorentina e oggi proprietario del Banik.