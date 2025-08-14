Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Il Nottinham Forest non pesca dalla Serie A per il centrocampo: arriva McAtee

14 Ago 2025 - 22:00

Nè Musah né Douglas Luiz: il Nottingham Forest ha pescato in casa del Manchester City per rinforzare il centrocampo. Il club inglese infatti, ha raggiunto l'intesa per l'arrivo di James McAtee: ai Citizens andranno ben 30 milioni di sterline.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Calciomercato live

Calciomercato live

Caso Donnarumma, il consiglio di Abbiati e Pagliuca: "Dovrebbe andare al City"

Morata, ufficiale il passaggio al Como in prestito. Duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:27
Dall'Inghilterra: il Nottingham Forest in pressing per Douglas Luiz
23:16
L'Udinese spinge per Cheddira: presto i contatti con il Napoli.
23:05
Sirene dalla Premier per Okafor: spunta il Leeds
22:31
Palermo: sfida Perin-Montipò per la porta
22:12
Il Wolverhampton su Tchatchoua del Verona