Il Nottinham Forest non pesca dalla Serie A per il centrocampo: arriva McAtee
14 Ago 2025 - 22:00
Nè Musah né Douglas Luiz: il Nottingham Forest ha pescato in casa del Manchester City per rinforzare il centrocampo. Il club inglese infatti, ha raggiunto l'intesa per l'arrivo di James McAtee: ai Citizens andranno ben 30 milioni di sterline.
