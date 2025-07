Torino, visite mediche in corso per Ismajli

Il Torino si appresta ad accogliere il secondo volto nuovo dopo il centrocampista Tino Anjorin. Ardian Ismajli è già sbarcato sotto la Mole e ha iniziato le visite mediche di rito all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Il difensore, che si è svincolato dall'Empoli, approderà in granata a parametro zero dopo la retrocessione con i toscani. Il 28enne kosovaro naturalizzato albanese si appresta a iniziare la nuova avventura al Toro, con la squadra che si radunerà al Filadelfia nella giornata di domani per il primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico Marco Baroni.