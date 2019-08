Si prospetta una conclusione di mercato estivo infuocata per il Monaco, bisognoso di rinforzi e ancor di più se si considera lo stentato avvio in Ligue 1, fatto di due sconfitte su altrettante partite giocate. Secondo quanto riferisce RMC Sport, i monegaschi avrebbero trovato l'accordo con l'entourage Mario Lemina, ex centrocampista anche della Juventus tra le altre, anche se rimane da definire il tutto con il Southampton, detentore del cartellino. L'affare potrebbe essere chiuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto: i Saints valutano 20 milioni il giocatore, anche se permangono dubbi sul fatto che il Monaco spenda questa cifra.