Il Milan si muove per l'attacco: vicinissimo l'accordo per Lazetic della Stella Rossa

Appena maggiorenne, 1,92 di altezza, punta di grandi speranze della Stella Rossa di Belgrado: è Marko Lazetic l'attaccante scelto dal Milan per sostituire Pellegri che rientrerà al Monaco per fine prestito e verrà girato dal club francese al Torino. In casa rossonera hanno individuato il giovanissimo attaccante serbo, considerato in patria il vero erede di Vlahovic, come il giocatore ideale per completare la rosa offensiva della squadra di Pioli.