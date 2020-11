Il Milan pensa a rinnovare l'attacco: Thuram jr e Depay nel mirino

LO SCENARIO

Ibra resta una certezza ma si avvicina ai 40. L'imperativo di Gazidis è quello di far ripartire il Milan dai giovani. Ecco perché i dirigenti rossoneri stanno sondando il terreno per tentare l'assalto a una delle novità di interessanti tra gli attaccanti europei, Marcus Thuram, figlio d'arte, e a Memphis Depay, punta olandese del Lione. L'obiettivo è quello di trovare un giocatore d'attacco duttile che possa supportare Ibrahimovic e, nel futuro, prenderne il posto.

Secondo il giornale tedesco "Bild", il Milan si è aggiunto alle tante squadre di prestigio che stanno puntando il francese, approfittando dei frequenti contatti con il suo procuratore Mino Raiola. Thuram ha un contratto con il Borussia Monchengladbach fino al 2023 e la sua valutazione sarebbe già superiore ai 30 milioni di euro. Dalla Spagna, invece, arriva la notizia di un inserimento rossonero nella trattativa, che sembrava già a un passo dalla conclusione, tra il Barça e Memphis Depay. L'olandese è in scadenza a giugno con il Lione e ha già fatto capire che non rinnoverà. I francesi hanno la possibilità di venderlo a gennaio, per non perderlo a parametro zero. Le difficoltà economiche del Barcellona potrebbero favorire l'intervento rossonero.