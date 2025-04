Il Milan ora pensa al riscatto di Abraham

Tammy Abraham si sta rivelando una delle poche certezze in un Milan che sembra avere la testa già alla prossima stagione. Proprio questo fattore potrebbe spingere il club rossonero ad acquistare dalla Roma il 27enne, arrivato in prestito lo scorso agosto. Molto dipenderà dal nuovo ds (e a catena dall'allenatore che verrà scelto) e dalle volontà dei giallorossi a cui è legato da un contratto fino al 2027. L'assist potrebbe arrivare da Alexis Saelemaekers che ha già manifestato l'intenzione di restare nella Capitale. Per cedere il belga il Milan chiede una cifra di circa 25 milioni di euro. Valore che potrebbe raggiungere presto anche Abraham se dovesse continuare a segnare fino al termine della stagione. In questo modo sarebbe tutto apparecchiato per uno scambio alla pari, con i rossoneri che completerebbero così la coppia offensiva con Gimenez senza sborsare un euro.