Il Milan molla Simakan: il Lipsia ora è a un passo dal difensore 

Il Milan ha deciso che Mohamed Simakan non rientra più nei suoi piani dopo l'infortunio subito nell'ultima partita giocata con lo Strasburgo. Il Lipsia, a caccia di un sostituto di Upamecano destinato a lasciare la Bundesliga per un top club la prossima estate, secondo quando riferisce Sky.DE, avrebbe già l'accordo con il difensore francese. Adesso non resta che aspettare l'esito della trattativa tra la squadra della Red Bull e lo Strasburgo.