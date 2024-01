Il Milan lavora per la difesa: obiettivo Buongiorno, ma si inserisce anche il Napoli

MILAN

Il club rossonero ha proposto l'inserimento di Lorenzo Colombo nella trattativa per l'acquisto del difensore del Torino

© Getty Images Il Milan non smette di lavorare sul mercato e, dopo gli arrivi di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano, continua con la linea "tricolore" per la difesa. La squadra rossonera ha intenzione di puntare direttamente su Alessandro Buongiorno bruciando la concorrenza dell'Atalanta che ci aveva già provato in estate. Il club rossonero dovrà però porre grande attenzione al Napoli che si è inserito nella trattativa per il centrale del Torino.

A favorire il Milan vi sarebbe però l'accordo con il giocatore granata che gradirebbe il trasferimento a Milano, ma Urbano Cairo avrebbe richiesto una cifra fra i 30 e i 35 milioni di euro. Un accordo si potrebbe raggiungere grazie all'inserimento di Lorenzo Colombo nell'operazione con il Milan che lo valuta circa 15 milioni, mentre il Torino 10. Ballano insomma cinque milioni, tuttavia c'è spazio perchè la trattativa vada in porto già in questa fase di mercato.

Attenzione però al Napoli che, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe fatto un sondaggio per Buongiorno trovando davanti a sè un muro da parte della dirigenza piemontese che non intende abbassare le proprie pretese. I partenopei starebbero comunque lavorando per un'alternativa a partire dall'argentino Nehuen Perez, attualmente di proprietà dell'Udinese e per questo acquistabile nonostante gli slot per gli extracomunitari siano già tutti occupati.

Altri nomi sul piatto di Aurelio De Laurentis sarebbero quelli di Arthur Theate, attualmente al Rennes dopo un passato al Bologna, e di Lilian Brassier del Brest che era stato accostato in precedenza anche al Milan.