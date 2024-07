Il Milan 'depenna' Zirkzee: lo United pagherà clausola e commissioni all'agente

CHIUSURA VICINA

Red Devils vicinissimi a chiudere per l'olandese del Bologna, obiettivo dei rossoneri

© Getty Images Sfuma il sogno Zirkzee per il Milan. Il Manchester United infatti è molto vicino a chiudere per l'attaccante: ha informato il Bologna che pagherà la clausola rescissoria di 40 milioni di euro presente nel suo contratto (la metà andrà al Bayern Monaco, che detiene il il 50% della rivendita dell'olandese) e la commissione di 15 milioni di euro chiesta dal suo agente Kia Joorabchian (e giudicata eccessiva dal club rossonero). Per Zirkzee dopo l'Europeo con gli Orange si aprono dunque le porte della Premier League.

"Ci rivediamo in Italia? Non so...", ha detto il giocatore dopo il quarto di finale di Euro 2024 contro la Turchia. Ma il campionato italiano lo perderà. Dopo Zirkzee, il Manchester United pensa a un altro giocatore olandese per rinforzare la sua rosa. Secondo i media britannici, infatti, i Red Devils allenati da Erik ten Haag avrebbero messo gli occhi su Matthijs De Ligt. L'ex difensore olandese della Juventus fatica a trovare spazio nel Bayern Monaco e potrebbe decidere di cambiare aria per provare l'avventura in Premier League.