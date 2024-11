Il Manchester United tenta Kvara: 9 milioni per portarlo in Premier

L’idea del Napoli è quella di rinnovare e andare avanti insieme, ma a oggi non c’è accordo tra le parti. Il club del Presidente De Laurentiis ha già presentato la sua proposta da 6 milioni, bonus compresi e oltre quella soglia non intende spingersi (ci sono da rispettare parametri finanziari perché il bilancio sia sempre in attivo e virtuoso), mentre come detto lo United offre 3 milioni in più.

E allora quali scenari? Così il 19 novembre scorso il Direttore Sportivo Manna “Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni di contratto. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo”.

Se la situazione di stallo tra Jugeli, procuratore del calciatore, e il Presidente De Laurentiis, non dovesse sbloccarsi entro fine stagione, a due anni dalla scadenza, allora il Napoli entrerebbe nell’ordine di idee di cedere Kvaratskhelia lasciandosi aperta una doppia opzione. La prima: cessione del giocatore con compenso cash intorno ai 100 milioni. La seconda: cessione del georgiano con una parte economicamente fissa e una parte determinata da una contropartita tecnica gradita al club.

Certo lo United viene da 5 bilanci di fila in rosso (l’ultimo di 135 milioni), ma è una delle società più ricche del mondo e come dicono in Inghilterra è too big to fail, troppo grande per fallire. Del resto la scorsa estate per rinforzarsi con Yoro, De Ligt, Ugarte, Zirkzee e Mazraoui ha speso 214,5 milioni.

Manchester United dunque sul georgiano, in alternativa al Psg, più defilato il Barcellona, con lo United con 9 milioni di buoni motivi per convincere Kvaratskhelia.