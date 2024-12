Il Manchester United pensa a Osimhen

Victor Osimhen potrebbe presto lasciare la Turchia per trasferirsi in Premier League. L'attaccante nigeriano piace infatti al Manchester United che starebbe valutando l'opportunità di pagare la clausola rescissoria, valida solo per l'estero, di 75 milioni per strapparlo alla concorrenza già a gennaio. Osimhen, in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha segnato fin qui 9 reti in 11 gare di campionato e tre gol, con due assist, in Europa League. Il giocatore sarebbe felice di trasferirsi in Premier, suo sogno da tempo, e permetterebbe a De Laurentiis di fare finalmente cassa per poi reinvestire parte del ricavato su un altro giocatore. Un difensore, innanzitutto, che andrebbe a coprire l'assenza di Buongiorno, ma anche un attaccante, con Zirkzee che potrebbe essere offerto dallo United come pedina di scambio.