Il Manchester City torna alla carica per Messi e prepara un maxi contratto per gennaio 

L'ASSALTO

Dall'Inghilterra giungono nuovi rumors su un addio di Lionel Messi al Barcellona. Secondo il quotidiano The Telegraph il Manchester city starebbe preparando un maxi contratto che verrà sottoposto al fenomeno argentino prima del mercato di gennaio. Dopo l'assalto fallito la scorsa estate, la squadra allenata da Pep Guardiola potrebbe approfittare del caos societario in cui versa il Barça a seguito delle dimissioni del presidente Josep Bartomeu, con il club gestito provvisoriamente da una commissione in attesa delle nuove elezioni.

Già qualche settimana fa, il direttore delle operazioni finanziarie del City Omar Berranda, non aveva fatto mistero dell'interesse per la Pulce da parte del suo club: "Parliamo di un talento incredibile, che può avere un enorme impatto in qualsiasi club, sia dentro che fuori dal campo. È il miglior giocatore della sua generazione. Penso che qualsiasi club del mondo vorrebbe averlo alle proprie dipendenze. Se Messi lascia il Barça prendiamo in considerazione la possibilità di ingaggiarlo".