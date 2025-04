Il Man United cerca una punta: Delap tra i preferiti

Il Manchester United, nonostante la pioggia di milioni investiti nel reparto offensivo nelle ultime sessioni di calciomercato, non ha ancora trovato la punta del suo futuro. Hojlund e Zirkzee vanno a intermittenza e allora i Red Devils si guardano intorno per portare a Old Trafford un nuovo bomber: tanto si è parlato di Victor Osimehen, uno dei nomi più graditi dai dirigenti dello United, ma a farsi largo nel casting per il 9 ora sembra essere Liam Delap dell'Ipswich. Attaccante inglese classe 2003 uscito dall'Academy dei rivali del City, Delap sta bene impressionando alla sua prima stagione da protagonista in Premier con 12 gol e 2 assist. Cifre che non hanno lasciato indifferenti le big e che fanno sfregare le mani all'Ipswich: il ragazzo prelevato 17 milioni circa dal City non si muoverà per meno di 40 milioni.