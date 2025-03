Il Lipsia ha trovato l'accordo per mettere sotto contratto il 16enne Warren Ngana. Il club tedesco pagherà 1 milione più 2,5 di bonus per il difensore centrale del Djurgardens IF, squadra che milita nella serie a svedese. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano anche il Bayern Monaco e la Juventus erano sul giocatore che, tuttavia, ha preferito il club della galassia Red Bull, specializzato nello sviluppo di giovani talenti.