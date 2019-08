Rimane incerta per Jesus Suso la permanenza a Milano. Nonostante lo spagnolo goda della totale fiducia del neo tecnico Giampaolo, il quale lo ha pubblicamente elogiato dopo il match con il Manchester, la possibilità di una cessione è piuttosto concreta. Oggi, a Casa Milan, i dirigenti meneghini hanno incontrato il suo procuratore Alessandro Lucci per fare il punto della situazione. Da un lato l’ipotesi del trasferimento, dall’altro quella del rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Gli estimatori al classe ’93 non mancano: fra le squadre maggiormente interessate c’è il Lione, come ha confermato lo stesso Presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, ai microfoni di RMC Sport: “Suso? Ci piace: è uno dei profili che stiamo seguendo”.