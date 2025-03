Il Lecce si gode un Krstovic "da big": per l'estate c'è già la fila

Nikola Krstovic continua a crescere. Il montenegrino a marzo, al suo secondo anno in Italia, è già in doppia cifra: con la doppietta al Milan i gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia sono arrivati a 10. E pensare che proprio a gennaio il centravanti classe 2000 poteva vestirsi di rossoneri: secondo alcune voci di mercato il Diavolo si era presentato con 25 milioni per strappare Nikola ai salentini. Offerta che Pantaleo Corvino ha rispedito gentilmente al mittente. Una mossa che oggi sembra pagare: oltre a spingere il Lecce verso la salvezza, i gol del montenegrino continuano a far crescere il suo prezzo. In estate l'addio sarà quasi certo: Milan, Roma e altri club si sono già informati. Come dimostrato con Dorgu però, il Lecce non è bottega economica: per Krstovic le trattative partiranno da un base di 30/35 milioni.