Al Genoa visite mediche per Onana e Ellertsson

Giornata di visite mediche per gli ultimi due acquisti in casa Genoa. I centrocampisti MIkael Ellertsson e Jean Onana. Il primo, islandese classe 2002, è stato acquistato in via definitiva per una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro dal Venezia dove rimarrà in prestito sino a fine campionato prima di passare in estate alla corte del Grifone. Onana, già nazionale del Camerun, arriva invece in prestito con diritto di riscatto dai turchi del Besiktas. Burocrazia permettendo potrebbe già essere a disposizione del tecnico Vieira per la prossima sfida domenica al Franchi contro la Fiorentina. Sul fronte uscite invece sempre più vicino il passaggio di Gaston Pereiro al Bari al termine di una lunga trattativa.